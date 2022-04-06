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Президент Украины Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

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С предложением о самороспуске Совета Безопасности ООН или исключении России из ее состава выступил во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский перед Совбезом международной организации.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, в настоящее время необходимы решения Совбеза ООН, которые должны быть нацелены на восстановление мира на Украине.

«Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, <…> чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии, <…> либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», — приводит слова украинского лидера «Газета.Ru».

Как подчеркнул Зеленский, ООН сегодня не в состоянии эффективно реагировать на проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса. В этих условиях, добавил он, Украина выступает с инициативой проведения в Киеве глобальной конференции, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности.

4 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия больше не может оставаться членом Совета ООН по правам человека. Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН.

22 марта постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что выгнать РФ из Совета Безопасности ООН невозможно, так как это не предусмотрено уставом союза.

2 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Риторика Запада в отношении Москвы ужесточилась на фоне операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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