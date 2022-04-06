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Псаки заявила, что США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением

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Целью санкций США против России является ситуация, которая поставит Москву перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в стране валютных ресурсов. Об этом во вторник, 5 апреля, на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция была опубликована на YouTube-канале американской администрации.

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«Россия не имеет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые были введены нами в действие. Москве придется выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов или объявлением дефолта», — цитирует ее «Газета.Ru».

Кроме этого, Псаки рассказала о намерении Вашингтона 6 апреля объявить о новых санкциях против РФ. При этом она признала, что США считают маловероятной возможность исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН, что ранее просил президент Украины Владимир Зеленский.

«Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции», — сказала Псаки во вторник.

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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