Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Reuters сообщило о планах США объявить о новых санкциях против РФ 6 апреля
Мир
МИД Канады высказался за приостановку членства РФ в СПЧ ООН
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Экономика
Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам
Сюжет:

Лавров: Москву настораживают требования Киева о референдуме после заключения договора

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россию настораживают требования властей Украины провести референдум после заключения возможного договора с РФ. Такое заявление сделал во вторник, 5 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора... в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — отметил дипломат.

По его словам, это приведет к тому, что переговорный процесс придется начинать с начала, а нынешние переговоры повторят судьбу минских договоренностей.

Как отмечает «Газета.Ru», описанное поведение Киева Лавров охарактеризовал как «игру в кошки-мышки» с Москвой.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать всеукраинский референдум по вопросам договоренностей с Россией. При этом в беседе с Чешским телевидением Зеленский отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также статус Крыма, заявив, что Киев «не может отказаться ни от пяди» «своей» земли.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022