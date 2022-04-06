Лавров: Москву настораживают требования Киева о референдуме после заключения договора

Россию настораживают требования властей Украины провести референдум после заключения возможного договора с РФ. Такое заявление сделал во вторник, 5 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора... в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — отметил дипломат.

По его словам, это приведет к тому, что переговорный процесс придется начинать с начала, а нынешние переговоры повторят судьбу минских договоренностей.

Как отмечает «Газета.Ru», описанное поведение Киева Лавров охарактеризовал как «игру в кошки-мышки» с Москвой.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать всеукраинский референдум по вопросам договоренностей с Россией. При этом в беседе с Чешским телевидением Зеленский отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также статус Крыма, заявив, что Киев «не может отказаться ни от пяди» «своей» земли.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.