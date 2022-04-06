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Байдена проигнорировали на встрече в его поддержку

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Президента США Джо Байдена проигнорировали на мероприятии, организованном в его поддержку, о чем стало известно во вторник, 5 апреля.

Барак Обама, бывший президент США, приехал на встречу с Байденом в Белый дом, чтобы выразить ему таким образом поддержку.

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После окончания встречи гости начинают подходить к Обаме, полностью проигнорировав действующего президента. На кадрах видно, как президент США смущен и ожидает, подойдет ли кто-то из людей к нему, но так и не дожидается этого. Он оборачивается и видит рядом со своим предшественником группу людей, смущенно стоит несколько секунд и удаляется.

3 апреля Джо Байден назвал супругу Барака Обамы Мишель вице-президентом США. Путаница произошла во время публичного выступления на церемонии ввода в строй новой атомной подлодки. Ошибка закралась в благодарности к первой леди, его жене Джилл.

Байден заявил, что гордится работой, которую Джилл Байден выполняет по оказанию помощи ветеранам и которую она начала с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом. В действительности во время срока президентства Барака Обамы эту должность занимал сам Джо Байден.

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