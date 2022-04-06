В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами

Власти Австрии не принимали решения о высылке российских дипломатов, но усилили мониторинг за ними в свете последних событий, о чем «Известиям» заявили в среду, 6 апреля, в МИД страны.

«Высылки российских дипломатов из стран Евросоюза (ЕС) были связаны с обвинениями в шпионаже и вытекающими проблемами безопасности. Австрия очень внимательно следит за ситуацией в отношении соблюдения Венской конвенции. По мере развития действий России на Украине этот мониторинг усиливается», — заявили в австрийском ведомстве.

Из европейских стран 5 апреля снова были высланы около 170 российских дипломатов. Персонами нон-грата сотрудники российских дипмиссий были объявлены в Италии, Франции, Испании, Швеции, Дании, Эстонии, Словении и Румынии. Кроме того, Евросоюз назвал нежелательными 19 сотрудников российского постпредства при ЕС.

Как заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия уже отвечает на недружественные действия европейских стран в отношении наших дипломатов и продолжит это делать.

«Зеркально или симметрично ­­— это будет решаться в каждом конкретном случае. В любом случае ответ будет дан соответствующий», — заявила она.

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«Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы»