Водитель «Газели» погиб в ДТП с легковым автомобилем на западе столицы

«Газель» и легковой автомобиль во вторник, 5 апреля, столкнулись на западе Москвы. В результате инцидента обе машины загорелись, один человек погиб, сообщили в МВД Москвы.

ДТП произошло на улице Генерала Дорохова. По неподтвержденной информации, «Газель» врезалась в столб городского освещения, из-за чего началось возгорание. Ее водитель погиб на месте, а огонь перекинулся на стоящую рядом легковую машину.

По данным МЧС, пожар был ликвидирован в 23:22 мск.

Ранее в этот же день водитель такси в Москве насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины на проезжую часть Ленинградского шоссе из-за аварии. В ведомстве отметили, что мелкое ДТП — столкновение автомобилей такси и Citroen — произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 44.