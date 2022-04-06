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Google не удалял сайт Минобороны из своей поисковой выдачи

Google заявил, что не удалял сайт российского Минобороны из поисковой выдачи
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«Google Поиск» не блокировал сайт Минобороны России. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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«Со стороны «Google Поиска» не предпринимались никакие действия по отношению к данному сайту (сайту Минобороны РФ. — Ред.). Похоже, веб-страница блокирует наши системы и не позволяет им обнаружить ее. Поэтому при определенных поисковых запросах сайт не отображается в результатах поиска», — ответили в Google на запрос о причине удаления сайта российского оборонного ведомства и страниц других государственных органов из поисковой выдачи.

Ранее в этот же день ссылки на официальный сайт Министерства обороны России и портал госзакупок пропали из выдачи поисковика Google. Вместо них пользователям показываются новости и страницы ведомств в социальных сетях. Позже Роскомнадзор в своем Telegram-канале потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов РФ и объяснить причины введения ограничений.

Ранее, 1 апреля, Роскомнадзор заявил, что не собирается вводить новые ограничительные меры против видеохостинга YouTube, если его руководство удалит противоправный контент. Как указали в РКН, видеохостинг постоянно блокируют каналы российских СМИ и других организаций.

19 марта Роскомнадзор заявил о 54 фактах применения видеохостингом YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе канала «Известия». Кроме того, как сообщили в тот же день в Лиге безопасного интернета, YouTube не удалил более 2 тыс. фейков о Вооруженных силах РФ, а также свыше 1,5 тыс. публикаций, связанных с призывами к участию в незаконных акциях и митингах.

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