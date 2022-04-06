Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ

Президент США Джо Байден полагает, что война с Россией не входит в интересы Вашингтона. Об этом во вторник, 5 апреля, в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция велась в Twitter администрации Соединенных Штатов.

По ее словам, цели и обязанности американского лидера состоят в том, чтобы принимать решения на благо государства, национальной безопасности и американского народа.

«И они заключаются не в том, чтобы начинать войну с Россией, а в том, чтобы делать всё, что в наших силах, чтобы призывать ее к ответу, поддержать соответствующие усилия в рамках международной системы, предоставить украинцам и украинским властям помощь в военной сфере, в области безопасности. Именно этим мы занимаемся», — отметила она.

В заключение Псаки еще раз подчеркнула, что война с Россией не отвечает интересам Вашингтона и американцев.

Ранее в этот день председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли сообщил о росте вероятности масштабного конфликта между великими державами. Также он назвал РФ и КНР глобальными державами. Милли отметил, что обе страны имеют существенный военный потенциал и стремление к полному перевороту сложившегося в мире порядка.

9 марта экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что существует риск начала третьей мировой войны и вероятность ядерной войны, которые, по его мнению, обусловлены потерей уважения к Штатам на мировой арене.

В октябре прошлого года политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предупредил о существующей опасности третьей мировой войны. Но если она случится, заверил специалист, то далеко от Китая. Он пояснил, что из-за действий США и Тайваня «в любой момент» может начаться третья мировая война.