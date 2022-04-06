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Сенаторы попросили Байдена нарастить помощь Украине по кибербезопасности

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Два сенатора-демократа обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой увеличить помощь Украине и европейским союзникам в области кибербезопасности. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает телекомпания CNN, со ссылкой на попавшее ее распоряжение письмо законодателей.

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В документе Эд Марки и Билл Китинг (сенаторы от штата Массачусетс) выразили предположение, что Москва якобы может осуществить кибератаки против Киева и партнеров Соединенных Штатов по НАТО.

В связи с этим предлагается, чтобы входящее в структуру Госдепартамента Бюро по киберпространству и цифровой политике нарастило сотрудничество с Украиной и европейскими партнерами Штатов с целью противостояния предполагаемой «российской хакерской угрозе».

Кроме того, по мнению законодателей, необходимо также привлечь киберкомандование американских Вооруженных сил и министерство внутренней безопасности США.

Ранее, 30 марта, Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения и срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе в отношении России, за предполагаемые кибератаки на Соединенные Штаты.

24 марта спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству по информбезопасности, в том числе с США.

22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не занимается бандитизмом на государственном уровне. Так он прокомментировал сделанное 21 марта заявление президента США о том, что РФ может ответить кибератаками на санкции Запада. Глава Белого дома также посоветовал американским компаниям усилить кибербезопасность.

В то же время накануне, 29 марта, МИД РФ заявил, что армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом, ведет войну против России.

По сообщению министерства, за атаками стоят США, натовцы украинских спецподразделений, а также «анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима».

1 марта сообщалось, что эскалация ситуации вокруг Украины, сопровождаемая информационным шумом, стала удобным подспорьем для киберпреступников. Хакерское сообщество уже пригрозило атаками на государственные ресурсы.

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