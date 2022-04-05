Президент Украины Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 апреля, заявил, что Совету Безопасности (СБ) ООН следует самораспуститься или исключить РФ из своего состава.

«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, <…> чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии, <…> либо, если не будет другого варианта и альтернативы, вы все должны самораспуститься», — цитирует украинского лидера «Газета.Ru».

Ранее в этот же день глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о необходимости приостановки членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. 4 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия больше не может оставаться членом Совета ООН по правам человека. Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН.

На это во вторник, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что работа подразделений ООН, в том числе Совета по правам человека, немыслима без участия России. Представитель Кремля напомнил, что Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

22 марта постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что выгнать РФ из Совета Безопасности ООН невозможно, так как это не предусмотрено уставом союза.

2 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Риторика Запада в отношении Москвы ужесточилась на фоне операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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