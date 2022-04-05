В районе Мариуполя сбили еще два украинских военных вертолета

Два вертолета Ми-8, которые предприняли попытку эвакуировать из Мариуполя главарей радикальной националистической группировки «Азов», были сбиты. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — цитирует его «Газета.Ru».

28 марта в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ также сбили украинский вертолет Ми-8, совершавший эвакуацию командиров группировки «Азов», а также два самолета Су-24 и один Су-25. 1 апреля официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что вертолет был сбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер».

Басурин отметил, что военные приняли решение пропустить вертолеты в город за националистами, а во время вылета сбить их. Всего в тот раз в воздух поднялись четыре вертолета, два из них были уничтожены, а еще два вернулись в Мариуполь.

Отмечалось, что выжившие — разведчик и боевик банды «Азов» — дают показания.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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