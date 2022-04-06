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Сомнолог Бонд дал инструкцию по засыпанию за пять минут

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Бессонница и длительные попытки уснуть могут исчерпать последние силы и здоровье, поэтому эксперт по естественному здоровью и химик — доктор Тим Бонд из английской компании Dragonfly поделился с The Mirror методикой, которая поможет заснуть за пять минут.

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«Ирландская пословица гласит: «Хороший смех и долгий сон — лучшие лекарства в сундучке доктора». Хороший сон жизненно важен. Он позволяет телу и разуму зарядиться энергией, даря бодрость и активность. Здоровый сон также помогает предотвращать болезни, а без достаточного количества сна мозг не может функционировать должным образом, что влияет на концентрацию внимания, ясное мышление и память», — пояснил он в беседе с газетой 3 апреля.

Для быстрого засыпания доктор Бонд рекомендует сесть или лечь на кровати и медленно расслабить каждую мышцу тела. Начать с лица, напрячь мышцы, а затем позволить им расслабиться естественным образом. Затем опустить плечи, чтобы снять напряжение, раскинуть руки вдоль тела по бокам. Выдохнуть, расслабляя грудную клетку. Расслабить ноги, бедра, голени. И повторять это упражнение до тех пор, пока тело не станет полностью расслабленным.

«Выбросьте все мысли из головы. Когда ваш мозг станет совершенно чистым, представьте себя в расслабляющей обстановке: вы сидите на балконе и смотрите на море в солнечный день, мягко раскачиваетесь взад и вперед в кресле-качалке в затемненной комнате, плаваете на спине в бассейне. Или вы можете использовать любую другую расслабляющую сцену, которая вам подходит. Если это не сработает, попробуйте повторять слова «не думай, не думай» снова и снова, и вы должны заснуть через 10 секунд», — заверил специалист.

Доктор Бонд напомнил, что режим и физические упражнения имеют решающее значение для хорошего ночного сна. Если придерживаться привычного времени сна, ваше тело будет знать, что делать в отведенное для отдыха время.

«Отдых перед сном также поможет. В качестве части ритуалов перед сном добавьте элементы релаксации, которые вам подходят (например, теплая ванна; прослушивание аудиокниги или любимых мелодий), сократите время просмотра ТВ и соцсетей и попробуйте медитацию. Мягкие упражнения на расслабление (такие как легкие растяжки из йоги) перед сном также могут оказаться очень полезными, поскольку они расслабляют наши мышцы, подготавливая тело к отдыху», — порекомендовал Бонд.

3 апреля российский сомнолог Роман Бузунов предупредил, что постоянное пробуждение ночью или вовсе отсутствие сна являются симптомами опасного психического заболевания. Невозможность заснуть в определенное время и пробуждение посреди ночи могут послужить поводами для беспокойства. Такие симптомы проявляются из-за многих факторов, общему фону которых свойственно влиять на качество сна. Например, это могут быть стресс или тревога.

В марте врач-психиатр, психотерапевт, невролог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова рассказала: чтобы наладить режим сна, сбившийся из-за тревожности на фоне геополитических событий, следует соблюдать гигиену сна. Эксперт призвала не использовать постель ни для чего, кроме сна. В частности, на кровати нежелательно читать новости, смотреть телевизор, проверять телефон.

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