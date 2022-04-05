В районе Мариуполя сбили еще два украинских военных вертолета

Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8, которые пытались эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной националистической группировки «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен), сообщил на брифинге во вторник, 5 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — сказал он.

По его словам, вертолеты были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), когда пытались «прорваться к городу со стороны моря».

Он подчеркнул, что с 6 утра (мск) военнослужащим Украины было предложено прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную Киеву территорию. Предложение ВС РФ было проигнорировано.

1 апреля официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин раскрыл детали произошедшего. Он рассказал, что вертолет был сбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

28 марта в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, пролетавший над Азовским морем для эвакуации командиров группировки «Азов», а также два самолета Су-24 и один Су-25.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».