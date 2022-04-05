В районе Мариуполя сбили еще два украинских военных вертолета

Вооруженные силы России сбили два украинских вертолета Ми-8, которые пытались прорваться к Мариуполю, чтобы эвакуировать лидеров радикальной националистической группировки «Азов». Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — сказал он.

Схожая ситуация произошла и 28 марта. В тот день в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, пролетавший над Азовским морем для эвакуации командиров группировки «Азов», а также два самолета Су-24 и один Су-25.

1 апреля официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин раскрыл детали произошедшего. По его словам, что вертолет был сбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Басурин отметил, что военные приняли решение пропустить вертолеты в город за националистами, а во время вылета сбить их. Всего тогда в воздух поднялись четыре вертолета, два из них были уничтожены, а еще два вернулись в Мариуполь.

Отмечалось, что выжившие — разведчик и боевик банды «Азов» — дают показания.

4 апреля Басурин сообщил, что центральная часть Мариуполя почти перешла под контроль сил ДНР. Под контролем украинских вооруженных формирований, по его словам, пока остаются промзона и порт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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