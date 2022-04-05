Минюст включил в новый реестр иноагентов Ганапольского и Евгения Киселёва

Минюст России во вторник, 5 апреля, обновил реестр физических лиц — иностранных агентов. Туда были добавлены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв.

Отмечается, что журналисты выполняют политически ориентированную деятельность в интересах зарубежного государства — Украины, за что и были включены в реестр. Ганапольский и Киселёв проживают на территории республики, они устроены в местных СМИ, следовательно, получают там иностранное финансирование, передает «Газета.Ru».

Матвей Ганапольский в 2016 году получил гражданство Украины. Он работает на телеканале «Прямой», который принадлежит бывшему президенту республики Петру Порошенко, до этого года был ведущим радиостанции «Эхо Москвы», о ликвидации которой объявили в начале марта.

Евгений Киселёв работает на Украине с 2008 года. Информации о его смене гражданства нет. С 2020 года Киселёв работает на канале «Украина 24».

Ранее, 1 апреля, Министерство юстиции включило в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Кроме него, в списке появилось имя основательницы издания The Bell Елизаветы Осетинской, а также Анны Голубевой, Аллы Константиновой, Мария Борзуновой, Мурада Мурадова, Ирины Малковой и Виктора Воробьёва.

До этого, 4 марта, в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации в Донбассе.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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