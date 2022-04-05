Прямой эфир
Стиль
Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги
Экономика
В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Reuters сообщило о планах США объявить о новых санкциях против РФ 6 апреля
Мир
Эксперт предрек провокации с «использованием» РФ биологического оружия на Украине
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
Небензя заявил о несостыковках в версии Киева и Запада по событиям в Буче
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Мир
Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины

Минюст включил в новый реестр иноагентов Ганапольского и Евгения Киселёва

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минюст России во вторник, 5 апреля, обновил реестр физических лиц — иностранных агентов. Туда были добавлены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв.

Иностранная ситуация: ряд бизнес-союзов в РФ могут признать иноагентами
Почему общественники выступили против деловых ассоциаций, среди участников которых есть западные компании

Отмечается, что журналисты выполняют политически ориентированную деятельность в интересах зарубежного государства — Украины, за что и были включены в реестр. Ганапольский и Киселёв проживают на территории республики, они устроены в местных СМИ, следовательно, получают там иностранное финансирование, передает «Газета.Ru».

Матвей Ганапольский в 2016 году получил гражданство Украины. Он работает на телеканале «Прямой», который принадлежит бывшему президенту республики Петру Порошенко, до этого года был ведущим радиостанции «Эхо Москвы», о ликвидации которой объявили в начале марта.

Евгений Киселёв работает на Украине с 2008 года. Информации о его смене гражданства нет. С 2020 года Киселёв работает на канале «Украина 24».

Ранее, 1 апреля, Министерство юстиции включило в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Кроме него, в списке появилось имя основательницы издания The Bell Елизаветы Осетинской, а также Анны Голубевой, Аллы Константиновой, Мария Борзуновой, Мурада Мурадова, Ирины Малковой и Виктора Воробьёва.

До этого, 4 марта, в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации в Донбассе.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022