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Reuters сообщило о планах США объявить о новых санкциях против РФ 6 апреля

США объявят о новых санкциях против России в среду, 6 апреля
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Соединенные Штаты и их союзники 6 апреля намерены принять новый пакет санкций в отношении России. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

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Согласно опубликованной информации, США согласуют новые ограничительные меры со странами G7 и Евросоюзом. Предполагается, что в новый пакет включит в себя запрет на все новые инвестиции в РФ, а также усиление ограничений для российских финансовых учреждений и государственных предприятий. Кроме того, под рестрикции попадут госпредприятия, российские чиновники и их семьи.

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Комментируя данную информацию, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что это очередной недружественных шаг со стороны Вашингтона. Как указал депутат, из выпуска облигаций по оферте 31 марта было погашено 72,4%, причем оплата осуществлялась в рублях в рамках внеочередной оферты.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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