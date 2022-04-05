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Центр восстановительной медицины реконструируют под Тюменью

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В Нижнетавдинском районе Тюменской области планируют реконструировать Центр восстановительной медицины. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен возвести трехэтажную водолечебницу и спальный корпус высотой в четыре этажа. Между ними предусмотрен теплый переход и несколько технических объектов, пишет Megatyumen.ru.

Новые здания появятся рядом с уже имеющимся корпусом водно-оздоровительных процедур и жилым корпусом. Завершить работы планируется в течение 30 месяцев.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 1,4 млрд рублей. Источником финансирования является собственный бюджет учреждения, отмечает портал «Наш город».

Как отмечают эксперты, на которых ссылается портал, сейчас в России спрос на восстановительные процедуры постепенно увеличивается. Всего на территории Тюменской области действуют три подобных заведения.

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