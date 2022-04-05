Зампостпреда РФ при ООН заявил об отсутствии военных преступлений России на Украине

Россия не осуществляет ударов по гражданским объектам на Украине и не совершает военные преступления. Об этом заявил во вторник, 5 апреля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не осуществляем удары по гражданской инфраструктуре, мы не совершаем военных преступлений», — сказал Полянский журналистам.

В последние дни, обвиняя Россию в военных преступлениях, на Западе обсуждаются фотоснимки из города Буча Киевской области, которые украинская сторона начала распространять 3 апреля, сообщая о большом количестве жертв. Отмечалось, что они якобы являются последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны — это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Также 5 апреля председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун, где солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели постановочную видеосъемку с якобы погибшими от насильственных действий российских войск мирными жителями.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.