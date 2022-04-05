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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал установить причины произошедшего в Буче

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь 5 апреля призвал установить причины произошедшего в украинском городе Буча.

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«Конкретные причины произошедшего должны быть установлены. Любые обвинения должны опираться на факты, прежде чем будут делаться выводы. Стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

В рамках того же заседания выступил и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. Небензя подчеркнул, что «трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице 3–4 дня». По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Также в понедельник Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в Буче. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди, прибывавшие в город после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что считает видео из Бучи очень плохой и халтурной провокацией Украины. Такую же позицию высказал «Известиям» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных являются «подделкой самого низкого пошиба».

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что причина провокации в Буче заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры. В частности, провокация случилась, когда Киев впервые «положил на бумагу» возможные мирные соглашения по Крыму, уточнил министр.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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