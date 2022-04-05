Ремонт дневного стационара завершили в больнице № 9 в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) завершили ремонт стационара дневного пребывания в городской клинической больнице № 9. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Стационар расположен на третьем этаже в отдельном крыле больницы. Его площадь составляет 650 кв. м. Рабочие заменили окна, смонтировали новую кровлю, утеплили чердак, установили энергосберегающие системы тепло- и электроснабжения, вентиляции и обеззараживания воздуха, пишет ИА «Сусанин».

Также специалисты заменили трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализации, установили новую санитарную технику. Кроме того, они провели сети лечебного газоснабжения для расширения видов и объемов медпомощи.

С 10 марта стационар возобновил работу в обычном режиме, уточняет Udm-info.ru. Сейчас в нем размещены 50 коек для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ревматологических заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также пять хирургических и 14 неврологических коек.