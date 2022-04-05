Забальзамированный труп рэпера вынесли на сцену ночного клуба в США

Тело американского рэпера Goonew вынесли на сцену одного из ночных клубов в США. Об этом сообщает портал TMZ.

Забальзамированный труп 24-летнего артиста одели в джинсы, толстовку и корону, а затем выставили напоказ на прощальной вечеринке в клубе Bliss в Вашингтоне. Таким образом решили проводить усопшего.

К такому перформансу публика отнеслась по-разному. Кто-то танцевал, а кто-то смотрел на тело с каменным лицом. Такое мероприятие стало сюрпризом и для владельцев клуба, которым пришлось извиниться перед присутствовавшими, отмечает телеканал «360».

Рэпер, чье настоящее имя Маркелл Морроу, был застрелен несколько недель назад. Его тело нашли на парковке. По мнению родственников рэпера, он стал жертвой вооруженного ограбления, пишет REGNUM. Убийцу разыскивает полиция. За информацию, которая поможет найти преступника, назначено вознаграждение в размере $25 тыс., отмечает Life.ru.

В феврале в Сочи погиб 32-летний рэпер из Хакасии Владимир Богданов, известный под псевдонимом Рикосан. Его тело обнаружили в съемной квартире, где он проживал последние несколько месяцев. В обстоятельствах случившегося разбирается СК.