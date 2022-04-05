Суд обязал мэрию Оренбурга установить освещение у домов на проспекте Победы

Ленинский районный суд Оренбурга обязал городскую администрацию решить вопрос с освещением во дворах многоквартирных домов на проспекте Победы в ЖК «Времена года». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что электросети протяженностью 1,7 км во дворе домов 157/1–157/6 изначально принадлежали застройщику, но летом 2021 года он отказался от права на спорные сети. До сих пор дворы не подключены к электроснабжению, а вопрос с обслуживанием сетей не решен, пишет 56orb.ru.

Прокурор Дзержинского района подал иск в суд и просил признать незаконным бездействие чиновников, однако Комитет по управлению имуществом мэрии настаивал на том, что наружные сети являются бесхозным имуществом и поэтому власти ответственности за них не несут.

Суд встал на сторону жителей ЖК. Он решил, что отсутствие освещения причиняет существенные неудобства, затрудняет работу госслужб и ведомств, может способствовать несчастным случаям. Исковые требования прокурора были удовлетворены, уточняет ИА «Урал56.Ру». Администрация Оренбурга должна организовать освещение до 1 января 2023 года.