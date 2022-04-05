Болгарский социолог определил место России в новом миропорядке

Россия в будущем станет полюсом силы, а у Европы будет наблюдаться отсутствие геополитической воли. К такому выводу пришел болгарский социолог Иво Христов.

В своей статье 5 апреля автор указал, что в мире начался процесс упразднения капитализма в том виде, в каком он существовал в обществе до сегодняшнего момента. В данной ситуации важная роль отводится России и Китаю.

«Я бы не сказал, что у них — союз. Скорее — хорошо понятый интерес. Очевидно, что Россия и Китай хотят изменить статус-кво. Это будет серьезное сотрудничество, потому что интересы стран совпадают, однако нового Варшавского договора ждать не стоит», — цитирует Христова «Радио Болгария».

Социолог пояснил, что на смену глобализации придут макроблоки, но пока они не выкристаллизируются, мир пройдет через многие калибрующие процессы и конфликты и ситуация на Украине будет не последней.

«Европейские элиты работают против эгоистичных, чисто европейских экономических интересов. Всё это преподносится в идеологической обертке «освобождения от тоталитарной зависимости от России». В результате Европа станет колесом, крепко прикрепленным к колеснице США», — резюмировал автор.

30 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что основой нового миропорядка могут стать страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). В данный момент РФ работает над развитием политических и практических связей с каждой страной, которая заинтересована в сотрудничестве с Москвой, заключил замминистра.

До этого, 25 марта, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией сообщил, что попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир являются иллюзиями.

Накануне зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также указал на то, что Соединенные Штаты больше не являются хозяевами мира. По его словам, однополярному миру пришел конец.