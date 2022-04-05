Аграриям Подмосковья возместят часть затрат на мелиорацию земель

В Московской области аграриям возместят часть затрат на мелиорацию земель под овощи и ягоды. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, аграриям вернут до 50% затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем. Поддержку окажут в Минсельхозпроде региона.

Важность такой поддержки подчеркивал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам зампреда регионального правительства Георгия Филимонова, в Талдоме, например, это позволит нарастить производство семян картофеля в разы.

«Мелиорация земель — один из важнейших показателей в увеличении урожайности», — цитирует его телеканал «360».

Указанной мерой поддержки смогут воспользоваться аграрии, выращивающие ягоды, картофель и овощи для борщевого набора.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил существенно увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования. По его словам, в этом году будет направлено дополнительно не менее 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

Кроме того, Путин указал, что российские власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок, а также увеличить выпуск продуктов питания.

21 марта вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в стране достаточный запас гречки и сахара, поэтому поддаваться панике и скупать эти продукты не стоит. По ее словам, в настоящее время федеральное правительство и региональные власти обеспечивают бесперебойную работу агропромышленного комплекса, отмечает телеканал «Звезда».