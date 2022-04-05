Ростуризм вместе с турбизнесом прорабатывает меры поддержки отрасли

Ростуризм совместно с турбизнесом прорабатывает новые меры господдержки отрасли. В ведомстве отметили, что обеспечить устойчивую работу может разворот в сторону внутреннего туризма и переориентация компаний на внутрироссийские направления, сообщает телеканал «Известия». В свою очередь, туроператоры уже готовы наращивать объемы продаж путевок по РФ и предлагать их для перебронирования туристам, чьи поездки за рубеж сорвались. В этой связи в Ростуризме обсуждается вопрос предоставления субсидий турбизнесу за замену заграничного тура. Также рассматривается предложение по отмене НДС для туроператоров.

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