Обустройство временных трамвайных путей началось на мосту в Ульяновске

В Ульяновске началось обустройство временных трамвайных путей на мосту по улице Минаева. Об этом сообщает пресс-служба городской администраций.

Сейчас рабочие выставляют бетонные блоки, которые будут удерживать рельсошпальную решетку со стороны потока транспорта. 6 апреля они приступят к монтажу шпал и рельсов.

Работы планируется производить в ночное время, так как спецтехнике потребуется вся ширина правой эстакады переправы через Свиягу, уточняет ulpravda.ru.

«Днем движение автомашин в сторону Засвияжского района открыто в одну полосу, по ночам для этого будет разрешен проезд по выделенной для общественного транспорта полосе центральной части моста. После монтажа трамвайного пути блоки сдвинут, прижмут ими шпалы, чтобы появилась возможность оставить две полосы для автотранспорта», — объяснил ведущий инженер «Стройзаказчика» Шамиль Вахитов.

В 2022 году подрядчик должен полностью разобрать старый мост постройки 1955 года, а также возвести новую переправу и запустить по ней движение.