Прямой эфир
Стиль
Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги
Экономика
В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Небензя заявил о намерениях Запада растянуть конфликт на Украине
Мир
Эксперт предрек провокации с «использованием» РФ биологического оружия на Украине
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
Небензя заявил о несостыковках в версии Киева и Запада по событиям в Буче
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Мир
Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины

Обустройство временных трамвайных путей началось на мосту в Ульяновске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске началось обустройство временных трамвайных путей на мосту по улице Минаева. Об этом сообщает пресс-служба городской администраций.

Сейчас рабочие выставляют бетонные блоки, которые будут удерживать рельсошпальную решетку со стороны потока транспорта. 6 апреля они приступят к монтажу шпал и рельсов.

Работы планируется производить в ночное время, так как спецтехнике потребуется вся ширина правой эстакады переправы через Свиягу, уточняет ulpravda.ru.

«Днем движение автомашин в сторону Засвияжского района открыто в одну полосу, по ночам для этого будет разрешен проезд по выделенной для общественного транспорта полосе центральной части моста. После монтажа трамвайного пути блоки сдвинут, прижмут ими шпалы, чтобы появилась возможность оставить две полосы для автотранспорта», — объяснил ведущий инженер «Стройзаказчика» Шамиль Вахитов.

В 2022 году подрядчик должен полностью разобрать старый мост постройки 1955 года, а также возвести новую переправу и запустить по ней движение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022