Строительство Восточного обхода началось в Астраханской области

В Астраханской области началось строительство Восточного обхода на участке от автодороги Астрахань–Зеленга до трассы Астрахань–Камызяк. Об этом рассказал директор «Астраханьавтодора» Александр Барбашин.

В этом году рабочим предстоит построить основание дороги и кольцевую развязку в районе села Яксатово, а также обустроить водопропускные сооружения по обочинам дороги и отремонтировать мостовой переход через ерик Царев.

Протяженность отрезка составит 7,5 км, он также будет включать 300-метровый мост. Сейчас подрядчики занимаются обустройством строительного городка, пишет «Астрахань-24».

Строительство Восточного обхода входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день из федерального бюджета поступило 500 млн рублей.

В декабре 2021-го стало известно, что Астраханская область в ближайшие три года получит из федерального бюджета около 4 млрд рублей на ремонт искусственных дорожных сооружений. Согласно планам, в 2022-м в регионе планируется привести в порядок пять мостов.