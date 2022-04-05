Жители Мариуполя поблагодарили ДНР и РФ за освобождение города от военных Украины

В Мариуполе люди благодарят военных РФ и Донецкой Народной Республики за освобождение города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). С местными жителями во вторник, 5 апреля, поговорил корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

«Войска ДНР, войска Чечни и войска России, большое вам спасибо, ребята, поклон вам низкий, спасибо за освобождение. Мы восемь лет вас ждали», — сказал собеседник журналиста.

Местная жительница отметила, что украинская власть не принесла жителям города ничего, кроме разрушений.

Одной из жительниц удалось уже во второй раз привезти с дачи продукты собственного производства. Она заявила, что больше может и не получиться — через контрольно-пропускной пункт не выпустят.

Ранее в этот же день жительница ДНР, которая сейчас находится в мариупольской больнице, рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Роману Польшакову, как ей удалось спастись после подрыва на мине.

Собеседница журналиста отметила, что ЧП произошло в момент, когда она вместе с соседями ехала в автомобиле.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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