Боец Дацик рассказал о подготовке к бою с Кавалари

Российский боец по прозвищу «Рыжий Тарзан» Вячеслав Дацик 5 апреля рассказал «Известиям», что перед предстоящей встречей с бразильцем Сауло Кавалари ежедневно проводит по две тренировки.

«Две тренировки в день. Утром физподготовка, вечером спаринги. В 11:30 начинается тренировка», — отметил боец.

Дацик также рассказал, что перед тренировками следит за питанием: на завтрак съедает йогурт и творог. По словам бойца, здоровый образ жизни дает ему стимул продолжать карьеру.

«Мне это нравится. А что, пить, бухать, курить, травить свое здоровье и сдохнуть развалюхой? Зачем мне это надо? Я воин! Путь воина — это смерть, но чтобы ее встретить надо быть в хорошей боевой форме», — сказал Дацик.

Как уточнил будущий противник Кавалари, он испытывает прекрасные чувства после хорошо проведенной тренировки.

Поединок Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.

Ранее 5 апреля боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у Рыжего Тарзана очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».