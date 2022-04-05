Лавров назвал причину украинской провокации в Буче

Причина провокации в городе Буча Киевской области заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры. Об этом 5 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Возникает вопрос: в чем причина этой откровенно лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры, причем сделать [это] именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет», — сказал он.

Лавров отметил, что после инцидента в Буче Киев попытался прервать переговоры с Москвой.

«Именно в тот момент, когда, в соответствии с договоренностями в Стамбуле, российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской и Черниговской области, — именно в этот момент, три дня спустя после того, как наши военные вышли и города Буча, там была организована провокация, о которой мы сегодня говорим», — сказал министр.

По его словам, сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать всё новые условия. В частности, провокация случилась, когда Киев впервые «положил на бумагу» возможные мирные соглашения по Крыму, уточнил Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что Москва настаивает на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем переговорного процесса.

«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей», — сказал он.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Москвы и Киева. Диалог продлился около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, встреча прошла конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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