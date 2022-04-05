Корреспондент «Известий» показал оставленные позиции ВСУ в Мариуполе

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 5 апреля показал оставленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе и брошенную технику, с помощью которой украинские военные пытались остановить наступление войск Донецкой Народной Республики (ДНР) и России.

Так, недалеко от района Восточный были обнаружены грузовики, которыми ВСУ хотели перегородить дорогу.

«Посмотрите, как близко друг к другу стоят грузовики. Расстояние меньше метра, практически впритык. Это говорит о том, что позиции готовились сильно заранее, без спешки. Здесь территория промзоны», — рассказывает корреспондент.

Также можно наблюдать следы от прилета снаряда от миномета по воротам здания и дыры от пуль.

«Последствия боев — больше десяти машин выгорели полностью. Судя по всему, сюда летели снаряды миномета, а возможно, и что-то более крупной артиллерии», — сообщил Сафиулин.

Ранее в этот день другой корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал изнутри драмтеатр в Мариуполе после обстрела. Отмечалось, что большая часть крыши здания упала. Вероятно, под завалами может оказаться много людей.

Как заметил корреспондент, на месте, где была кухня скрывавшихся в театре людей, остались неоткрытые банки с горошком. Все стены обгорели, сцену завалило, здание превратилось в развалины. Единственное, что почти не пострадало, — это пожарный гидрант.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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