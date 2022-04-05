FT: Байден объявит о планах разработки гиперзвукового оружия вместе с партнерами по AUKUS

США, Великобритания и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, официальное заявление по этому поводу может быть сделано в течение дня.

Отмечается, что страны будут создавать совместное гиперзвуковое оружие в рамках партнерства AUKUS. Новая программа будет направлена против Китая, который, по оценкам Пентагона, существенно опередил Запад в разработке гиперзвуковых систем вооружений.

В тот же день источник телеканала CNN в Пентагоне сообщил, что Соединенные Штаты в марте провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в целях недопущения обострения диалога с Россией. По словам источника, гиперзвуковая ракета (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья.

Отмечается, что тестовый запуск был осуществлен в середине марта перед поездкой президента США Джо Байдена в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО и во встрече G7.

Однако военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что, несмотря на громкие заголовки, речи не идет об испытании в США полноценной гиперзвуковой ракеты, а скорее о «концепте-демонстраторе технологий».

По словам Шурыгина, Соединенным Штатам предстоит достаточно много работы, чтобы дойти до полноценной гиперзвуковой ракеты.

22 марта председатель Союза организаций бойцов народно-освободительных войн Сербии генерал-майор Видосав Ковачевич заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен наличием у России гиперзвукового оружия, так как не располагает ответом на него.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.