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Китай призвал опираться на факты при предъявлении обвинений по Буче

Китай призвал воздержаться от беспочвенных обвинений по событиям в Буче
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Обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты, необоснованных заявлений следует избегать. Об этом 5 апреля заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

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«Сообщения и кадры погибших гражданских лиц в Буче потрясают. Конкретные причины произошедшего должны быть установлены. Любые обвинения должны опираться на факты, прежде чем будут делаться выводы. Стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто хорошо срежиссированным трагическим шоу. По словам представителя Кремля, весь ход событий, огромное количество данных, фактология четко свидетельствуют, что имеет место подлог для очернения армии РФ.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди, прибывавшие в Бучу после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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