Глава Генштаба США Милли заявил о росте вероятности конфликта между великими державами

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предупредил о росте вероятности возникновения крупного конфликта между державами.

«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается», — сказал он в ходе выступления в палате представителей на слушании по бюджету, трансляцию которого вел C-SPAN.

Помимо этого, Милли назвал Китай и Россию «глобальными державам», каждая из которых имеет значительный военный потенциал и стремится к фундаментальному изменению сложившегося миропорядка.

В рамках слушаний Милли также предложил создавать постоянные военные базы на территориях стран восточного фланга НАТО с ротируемым личным составом, отмечает «Газета.Ru».

По его словам, «многие союзники, включая страны Балтии, Польшу или Румынию, готовы к созданию постоянных баз». Они готовы строить их и платить за них, подчеркнул Милли.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО планируют расширить свою сферу сотрудничества с государствами Азии по причине отказа Китайской Народной Республики (КНР) осудить проводимую Россией специальную военную операцию в Донбассе.

24 марта стало известно, что НАТО создаст дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Отмечалось, что создание группировок станет ответом на российскую спецоперацию по защите Донбасса. В альянсе заявили, НАТО уже разместило 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усиление НАТО на востоке вели еще до официального решения об этом. Он подчеркнул, что не Россия двигалась в сторону НАТО, а сам альянс двигалось в сторону РФ.

В конце февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, — «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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