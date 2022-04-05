Прямой эфир
Стиль
Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги
Экономика
В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Небензя заявил о намерениях Запада растянуть конфликт на Украине
Мир
Эксперт предрек провокации с «использованием» РФ биологического оружия на Украине
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
Небензя заявил о несостыковках в версии Киева и Запада по событиям в Буче
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Мир
Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины

Глава Генштаба США Милли заявил о росте вероятности конфликта между великими державами

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предупредил о росте вероятности возникновения крупного конфликта между державами.

Нашло что-то: в Прибалтику продолжают прибывать контингенты НАТО
Блок наращивает военное присутствие в регионе

«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается», — сказал он в ходе выступления в палате представителей на слушании по бюджету, трансляцию которого вел C-SPAN.

Помимо этого, Милли назвал Китай и Россию «глобальными державам», каждая из которых имеет значительный военный потенциал и стремится к фундаментальному изменению сложившегося миропорядка.

В рамках слушаний Милли также предложил создавать постоянные военные базы на территориях стран восточного фланга НАТО с ротируемым личным составом, отмечает «Газета.Ru».

По его словам, «многие союзники, включая страны Балтии, Польшу или Румынию, готовы к созданию постоянных баз». Они готовы строить их и платить за них, подчеркнул Милли.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО планируют расширить свою сферу сотрудничества с государствами Азии по причине отказа Китайской Народной Республики (КНР) осудить проводимую Россией специальную военную операцию в Донбассе.

24 марта стало известно, что НАТО создаст дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Отмечалось, что создание группировок станет ответом на российскую спецоперацию по защите Донбасса. В альянсе заявили, НАТО уже разместило 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усиление НАТО на востоке вели еще до официального решения об этом. Он подчеркнул, что не Россия двигалась в сторону НАТО, а сам альянс двигалось в сторону РФ.

В конце февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, — «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022