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Путин призвал бережливо относиться к поставкам продовольствия за границу

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В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется бережно относиться к поставкам за рубеж. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», — заявил российский лидер.

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Президент отметил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось из-за ошибок развитых стран.

Однако Путин подчеркнул, что внутренний рынок страны по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что в России уже действует плавающая пошлина на экспорт зерна и подсолнечного масла, а в целях стабилизации работы аграриев регулируется рынок удобрений, дополняет «Газета.Ru».

Министерство сельского хозяйства России с 1 апреля ввело запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа вводится квота в 1,5 млн т на экспорт подсолнечного масла.

30 марта в Минсельхозе исключили возникновение дефицита овощей на прилавках магазинов из-за антироссийских санкций. Как отметили в пресс-службе ведомства, стабилизации ценовой ситуации будет способствовать поступление на рынок овощей нового урожая.

21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары, несмотря на санкционные ограничения.

В тот же день заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что в России достаточно запасов сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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