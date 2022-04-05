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Путин назвал национализацию российских активов на Западе обоюдоострым оружием

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Президент России Владимир Путин назвал национализацию энергоактивов РФ на Западе обоюдоострым оружием. Об этом глава государства заявил на совещании по поддержке агропромышленного комплекса 5 апреля.

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«Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — предупредил российский лидер.

Согласно оценке президента РФ, в энергетической сфере во всем мире ситуация ухудшается из-за нерыночных мер, в том числе из-за административного давления на «Газпром» в некоторых странах Европы. Путин отметил, что Запад пытается переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и решить свои проблемы за ее счет.

Ранее, 31 марта, издание Handelsblatt сообщило о том, что минэкономики ФРГ обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Речь идет о Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Предпосылкой для такого решения стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии». В то же время в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из России может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях этой сферы.

В Кремле тогда же назвали неприемлемым даже проработку такого вопроса. По словам официального пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой план серьезно нарушал бы и все «мыслимые и немыслимые договоренности».

31 марта Путин также подписал указ о торговле газом с государствами, которые признаны в РФ недружественными. Для приобретения российского газа западные страны обязаны открыть рублевые счета в банках России.

За день до этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «большой семерки» (G7).

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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