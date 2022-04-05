Путин назвал национализацию российских активов на Западе обоюдоострым оружием
Президент России Владимир Путин назвал национализацию энергоактивов РФ на Западе обоюдоострым оружием. Об этом глава государства заявил на совещании по поддержке агропромышленного комплекса 5 апреля.
«Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — предупредил российский лидер.
Согласно оценке президента РФ, в энергетической сфере во всем мире ситуация ухудшается из-за нерыночных мер, в том числе из-за административного давления на «Газпром» в некоторых странах Европы. Путин отметил, что Запад пытается переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и решить свои проблемы за ее счет.
Ранее, 31 марта, издание Handelsblatt сообщило о том, что минэкономики ФРГ обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Речь идет о Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Предпосылкой для такого решения стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии». В то же время в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из России может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях этой сферы.
В Кремле тогда же назвали неприемлемым даже проработку такого вопроса. По словам официального пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой план серьезно нарушал бы и все «мыслимые и немыслимые договоренности».
31 марта Путин также подписал указ о торговле газом с государствами, которые признаны в РФ недружественными. Для приобретения российского газа западные страны обязаны открыть рублевые счета в банках России.
За день до этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «большой семерки» (G7).
Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.