Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 5 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В ходе спецоперации в ночь на вторник, 5 апреля, российская авиация и ракетные войска поразили 134 военных объекта Украины, среди которых восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», шесть складов с боеприпасами и два склада горючего. Также были уничтожены 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Как указал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, средства ПВО РФ поразили в воздухе четыре украинских беспилотника в районах Чернобаевки, Индустриального, Груты и Нижней Крынки.

Помимо этого, ВС России высокоточным оружием с моря уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций в районе Очакова, который использовался в том числе для размещения иностранных наемников. Также высокоточные ракеты поразили хранилища топлива в районах Кременца, Черкассов, Запорожья и Новомосковска.

В свою очередь, сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из домов на Украине несколько тысяч боеприпасов различного калибра, которые принадлежали боевикам территориальной обороны. Вместе с патронами и гранатами спецназовцы выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи.

Развивается ситуация и в Мариуполе, где Украина постепенно теряет позиции.

Однако мариупольский порт всё еще находится под контролем украинских националистов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о возгорании турецкого судна под доминиканским флагом «Азбург» с гражданами Украины на борту.

По его словам, националисты, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нем иностранных судов.

Также 5 апреля между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен прошел в формате «86 на 86 человек».

Не остался без внимания и вопрос об обсуждении провокации украинских радикалов в населенном пункте Буча в рамках Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя напомнил об отказе Великобритании как председательствующей страны в СБ провести срочное обсуждение этого ЧП, а также выразил протест в связи с этим.

Санкции Запада и ответ России

Новый день ознаменовался очередными анонсами ограничений в отношении РФ. Так, агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о том, что министерство финансов США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. В беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев назвал эти действия попыткой подтолкнуть Москву к техническому дефолту.

Кроме того, в Еврокомиссии анонсировали очередной пакет антироссийских санкций, направленный против сфер торговли, транспорта и энергетики. Так, российским судам будет запрещено заходить в порты ЕС. Также в РФ планируется запретить экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Будет запрещено и участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе, а также любая финансовая поддержка для российских государственных органов. Помимо этого, ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Однако несмотря на постоянное введение всё новых рестрикций в отношении России, на Западе уже начали сомневаться в их эффективности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что российский рубль хорошо противостоит введенным санкциям.

В то же время продолжается и массовая высылка российских дипломатов из европейских стран на фоне провокации украинских радикалов в населенном пункте Буча. Персонами нон грата сотрудников дипмиссий РФ объявили Дания, Италия, Франция, Швеция, Испания, Латвия, Эстония и Германия. Боррель также анонсировал предстоящую высылку ряда дипломатов из постоянного представительства России при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с «Известиями» объяснил, что происходящее — это один из элементов войны, объявленной против России коллективным Западом.

МИД РФ анонсировал ответные действия. Кроме того, депутаты Госсовета Крыма единогласно поддержали поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранных политиков и бизнесменов, совершивших недружественные действия в отношении России.

По словам главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, находящееся на полуострове имущество украинских политиков и олигархов, которое могут национализировать, оценивается в миллиарды рублей.

Переговорный процесс между РФ и Украиной

Не утихают обсуждения касательно возможных переговоров российского и украинского лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что не встретится со своим российским коллегой. При этом он уточнил, что всё же необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Москва не отвергает возможности встречи глав двух государств. Однако он отметил, что такие переговоры будут возможны лишь после согласования текста соглашения.

Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.