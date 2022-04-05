Западные санкции не скажутся на производителях цемента

Возможный запрет ряда стран Запада импорта из России цемента никаким образом не скажется ни на производителях этого стройматериала, ни на отрасли в целом по нескольким причинам. Об этом заявил «Известиям» председатель Комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев во вторник, 5 апреля.

«Мы экспортировали настолько малый объем цемента, что величину поставок можно назвать скорее математической погрешностью в общем объеме производства цемента», — сказал он.

По данным аналитической компании CMPRO, в 2021 году в России было произведено более 60 млн т цемента, а экспортировано было 80 тыс. т — это чуть больше 0,1%, отметил Ручьев.

По его словам, еще 1,1 млн т было поставлено в страны таможенного союза — Казахстан и Белоруссию. Таким образом, всего из РФ вывезли менее 2% произведенного цемента.

В конце марта Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) внес в правительство инициативу, согласно которой предлагается установить эталонные цены на стройматериалы для государственных строек. Для этого нужно создать Единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою.

В кабмине заявили «Известиям», что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой.

Сейчас госзаказчики закупают стройматериалы по рыночной стоимости. По данным коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, за последний год стройматериалы в среднем подорожали на 25–30%, а цена некоторых наименований увеличилась на 50–100%, к ним относятся металлопрокат, в том числе арматура, и нерудные материалы (песок, щебень). В первой половине марта 2022 года арматура и импортируемые отделочные материалы стали дороже на 20–30%.