В СФ анонсировали ответ на запрет российским судам заходить в порты ЕС

Москва не оставит без ответа запрет российским судам заходить в порты Евросоюза. Об этом во вторник, 5 апреля, «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Ответим адекватно», — заключил сенатор.

Ранее во вторник замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, по ее словам, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд.

Также будут запрещены участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и любая финансовая поддержка для российских государственных органов. Помимо этого, ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известям», что европейские санкции, вводимые против России, по сути, принимаются Евросоюзом против себя же, и чем больше будет рестрикций, тем печальнее будет складываться ситуация внутри ЕС.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок указала, что введение эмбарго на поставки российского газа не остановит спецоперацию России по защите Донбасса и повысит цену продолжению конфликта. Тогда же Австрия выступила против эмбарго на поставки газа из России в пользу других способов ужесточения санкций.

Ряд стран начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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