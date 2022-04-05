Опубликовано видео удара «Градами» по позициям ВСУ под Марьинкой
Артиллерия Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжает разрушать укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Марьинка. Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин во вторник, 5 апреля, заснял удар реактивной системой залпового огня «Град» по позициям украинских военных.
«Координаты цели получены, наводчики сделали свое дело, сейчас пойдет работа. И вот пока будет идти этот прилет, у бойцов будет передышка на передовой, потому что в это время противник будет забиваться в траншею, в подвалы и не сможет вести огонь ни по нашим военным, ни по мирным жителям Донбасса», — сообщил Трушнин.
Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага узнал у бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР), как те спасают гражданское население в населенном пункте Попасная. Боец с позывным «Бык» рассказал журналисту, что в Попасной до сих пор остается много гражданских. При этом они пытаются сами выходить из города по одному-два человека. «Бык» сообщает своим сослуживцам о местонахождении этих людей, и военные группами отводят их в безопасные места.
Другой боец с позывным «Депутат» сообщил, что обстановка в Попасной всё еще оценивается как серьезная. По бойцам ЛНР в городе продолжают работать украинские минометы, танки, артиллерия и снайперы. В настоящий момент бойцы республики укрепились и сдерживают украинские войска.
Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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