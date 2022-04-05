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Опубликовано видео удара «Градами» по позициям ВСУ под Марьинкой

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Артиллерия Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжает разрушать укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Марьинка. Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин во вторник, 5 апреля, заснял удар реактивной системой залпового огня «Град» по позициям украинских военных.

«Координаты цели получены, наводчики сделали свое дело, сейчас пойдет работа. И вот пока будет идти этот прилет, у бойцов будет передышка на передовой, потому что в это время противник будет забиваться в траншею, в подвалы и не сможет вести огонь ни по нашим военным, ни по мирным жителям Донбасса», — сообщил Трушнин.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага узнал у бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР), как те спасают гражданское население в населенном пункте Попасная. Боец с позывным «Бык» рассказал журналисту, что в Попасной до сих пор остается много гражданских. При этом они пытаются сами выходить из города по одному-два человека. «Бык» сообщает своим сослуживцам о местонахождении этих людей, и военные группами отводят их в безопасные места.

Другой боец с позывным «Депутат» сообщил, что обстановка в Попасной всё еще оценивается как серьезная. По бойцам ЛНР в городе продолжают работать украинские минометы, танки, артиллерия и снайперы. В настоящий момент бойцы республики укрепились и сдерживают украинские войска.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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