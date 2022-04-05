МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе

Москва ответит на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе из Брюсселя. Об этом во вторник, 5 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказала она журналистам.

О том, что ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России, стало известно ранее в этот день. Об этом уже официально проинформирован постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

Первый зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова назвала дипломатическим демаршем массовую высылку сотрудников российских дипмиссий в Европе. Только за сегодняшний день о высылке заявили Испания, Италия, Франция, Швеция, Латвия, Эстония, Словения.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с «Известиями» объяснил причину массовых высылок российских дипломатов из европейских стран. По его словам, происходящее — это один из элементов войны, объявленной против России коллективным Западом.

Днем ранее о таком же решении проинформировали в Германии и Литве. В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломата), Нидерланды (17 дипломатов).

В тот же день Захарова заявила, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.