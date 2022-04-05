Прямой эфир
Стиль
Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги
Экономика
В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Небензя заявил о намерениях Запада растянуть конфликт на Украине
Мир
Эксперт предрек провокации с «использованием» РФ биологического оружия на Украине
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
Небензя заявил о несостыковках в версии Киева и Запада по событиям в Буче
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Мир
Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины
Сюжет:

МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва ответит на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе из Брюсселя. Об этом во вторник, 5 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот»
В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказала она журналистам.

О том, что ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России, стало известно ранее в этот день. Об этом уже официально проинформирован постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

Первый зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова назвала дипломатическим демаршем массовую высылку сотрудников российских дипмиссий в Европе. Только за сегодняшний день о высылке заявили Испания, Италия, Франция, Швеция, Латвия, Эстония, Словения.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с «Известиями» объяснил причину массовых высылок российских дипломатов из европейских стран. По его словам, происходящее — это один из элементов войны, объявленной против России коллективным Западом.

Днем ранее о таком же решении проинформировали в Германии и Литве. В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломата), Нидерланды (17 дипломатов).

В тот же день Захарова заявила, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022