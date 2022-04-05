Небензя об отказе в заседании СБ ООН по ситуации в Буче. Главное

В связи с провокацией украинских радикалов в населенном пункте Буча российская сторона 3 апреля потребовала созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения сложившейся ситуации. Однако Великобритания, которая в настоящее время председательствует в СБ, не дала согласия на проведение заседания.

5 апреля в Совбезе проходит очередное заседание по украинскому вопросу. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя снова напомнил об отказе провести срочное обсуждение ЧП в Буче.

Постпред России выразил протест в связи с тем, что «только что начавшееся британское председательство» дважды отказало в созыве СБ 4 апреля — сначала регулярного, о котором российская сторона попросила еще в воскресенье, а затем экстренного.

«Вы сочли возможным пойти на вопиющее нарушение правил процедуры Совета Безопасности и проигнорировать наш запрос во второй раз, вынеся авторитарное, ни с кем не согласованное решение о том, что эту тему лучше было бы обсудить сегодня (5 апреля. — Ред). Я бы хотел спросить вас, на каком основании вы позволяете себе действовать столь неслыханным образом, презрев любые нормы и правила?» — указал он.

Также Небензя напомнил, что в случае несогласия с предложением РФ председателю следовало созвать заседание и вынести вопрос о целесообразности его проведения на процедурное голосование.

«У вас перед глазами должен был быть пример нашего председательства, когда мы ни разу не отказали в проведении любого из шести заседаний по Украине. Мы требуем разъяснений и гарантий того, что в будущем вы не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседания», — заключил постпред РФ при ООН.

Накануне Небензя также провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Москва считает отказ Великобритании от проведения заседания Совбеза ООН по провокации в Буче беспрецедентным случаем. Дипломат подчеркнул, что никаких признаков якобы совершенных российскими военными преступлений сразу после их ухода зафиксировано не было.

Он отметил, что с самого начала было очевидно, что это «не что иное, как очередная подготовленная провокация», направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

Ситуация в Буче

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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