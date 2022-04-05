Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72

Чехия отправила на Украину боевые машины пехоты (БМП) и несколько танков Т-72. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик.

«Были зафиксированы поставки [Украине] чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», — передает заявление Бенешика чешский телеканал «ČT24».

При этом отмечается, что сама Чернохова поставки танков и БМП не подтвердила «из соображений безопасности». Однако она заявила, что Чехия отправляет Украине основные военные материалы и будет продолжать это делать.

13 марта в Чехии заявили, что передадут Украине военную помощь на 725 млн крон ($31,5 млн).

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада оказывают беспрецедентную военную поддержку Киеву. Министр обороны Украины Алексей Резников 21 февраля сообщил, что в течение позапрошлого месяца Украина получила около 2 тыс. т современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Общий вес военной помощи только от США достиг более 1,3 тыс. т.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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