FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия

Американский президент Джо Байден в скором времени объявит о планах оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии совместно работать над созданием гиперзвукового оружия. Об этом 5 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что официальное заявление по этому поводу может быть сделано в течение дня.

По данным журналистов, предполагается, что новая программа будет направлена против Китая, который, по оценкам Пентагона, существенно опередил Запад в разработке гиперзвуковых систем вооружений.

Ранее в этот день источник телеканала CNN в Пентагоне сообщил, что Соединенные Штаты в марте провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в целях недопущения обострения диалога с Россией. По словам источника, гиперзвуковая ракета (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья. Снаряд пролетел более 300 миль (более 482 км) на высоте 65 тыс. футов (более 19,8 км).

Комментируя эту информацию, военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что, несмотря на громкие заголовки, речи не идет об испытании в США полноценной гиперзвуковой ракеты, а скорее о «концепте-демонстраторе технологий».

По словам Шурыгина, Соединенным Штатам предстоит достаточно много работы, чтобы дойти до полноценной гиперзвуковой ракеты. Для начала необходимо завершить испытания концепта, чтобы подтвердить правильность избранных технологий, потом создать уже двигатель, а затем испытать его.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года глава государства Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. Тогда же президент добавил, что МБР «Сармат», «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро также встанут на боевое дежурство.