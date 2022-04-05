Адвокат рассказал о поддержке Ефремовым спецоперации РФ в Донбассе

Актер Михаил Ефремов, отбывающий в Белгородской области срок за смертельное ДТП, положительно отнесся к спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Об этом его адвокат Петр Хархорин сообщил «Московскому комсомольцу» во вторник, 5 апреля.

Хархорин отметил, что колония, в которой отбывает наказание Ефремов, находится очень близко к границе проведения спецоперации, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам защитника, он обсуждал эту тему с артистом три недели назад. Ефремов ответил, что он «по жизни против любого рода конфликтов», но в данном случае понял, что спецоперация была единственным выходом, сообщает телеканал «360».

«Прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому положительно отношусь к тому, что происходит сейчас», — «практически дословно» процитировал своего подзащитного Хархорин.

Ранее, 3 апреля, российский актер Владимир Машков заявил телеканалу «Известия», что Соединенные Штаты и Евросоюз давно хотят уничтожить русскоговорящее население любыми способами.

29 марта актер театра и кино Михаил Пореченков процитировал «Рассказ о мертвом старике» Андрея Платонова в поддержку боевого духа российских солдат, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Также он призвал российских солдат до последнего противостоять противнику.

18 марта на праздничном концерте в «Лужниках» в честь годовщины воссоединения Крыма с России двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Спортсмен отметил, что российским бойцам непросто, но они справятся.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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