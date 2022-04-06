Разговоры о дефолте РФ по внешнему долгу возобновились в начале апреля — после того как агентство Reuters со ссылкой на представителя Казначейства США сообщило о запрете ведомства на проведение Россией выплат по своим долговым обязательствам в долларах с замороженных счетов в американских финансовых учреждениях.

Санкции со стороны стран G7 привели к блокировке значительной и наиболее ликвидной части международных резервов ЦБ, которые включают и валютные активы ФНБ. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, заблокировано около $300 млрд из общего объема международных резервов в $640 млрд. Речь идет о всех безналичных активах в долларах, евро и других валютах стран, присоединившихся к санкциям. Кроме того, США 1 марта выпустили директиву, запрещающую американцам любые трансакции с Банком России, Минфином и ФНБ.

Однако Минфином США была выпущена временная лицензия, разрешающая проведение трансакций, необходимых для получения выплат по ценным бумагам РФ, до 25 мая. Решение о продлении лицензии на данный момент не принято.

Антон Силуанов неоднократно разъяснял новый временный порядок выплат по внешнему долгу. Минфин дает необходимые платежные поручения агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией, с тем чтобы осуществить платеж в валюте. Но это будет возможно только при условии разморозки резервов на сумму платежа. В противном случае российский госдолг станет погашаться и обслуживаться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

В то же время международные рейтинговые агентства однозначно заявили, что выплаты по внешнему долгу России в валюте, не предусмотренной эмиссионными документами, будут считаться дефолтом. 17 марта Минфин успешно осуществил купонную выплату по евробондам на $117,2 млн в долларах с использованием заблокированных внешних активов.

Как сообщает источник агентства Reuters 4 апреля, последние купонные выплаты России по суверенным облигациям сроком погашения в 2022-м и 2042 годах были остановлены, вследствие того что американский банк-корреспондент JP Morgan не получил разрешения на их обработку от минфина США. Если эта информация подтвердится, то представляется, что дальнейшее будет зависеть от реакции минфина РФ. По действующему временному порядку, если выплата из заблокированных резервов будет отклонена, долг будет выплачен в рублях. По выпускам 2022 и 2042 годов возможность выплат в рублях в эмиссионных документах не прописана — значит, есть вероятность, что платеж будет признан сначала техническим дефолтом, а после истечения 30-дневного льготного периода — реальным суверенным дефолтом.

Вместе с тем всегда остается вариант, что Минфин РФ отступит от сформулированного механизма и согласится теперь осуществлять выплаты не из замороженных валютных активов, а, например, из новых экспортных поступлений. Внешний долг Минфина составляет $40 млрд, а замороженные выплаты по купонам — около $600 млн. Согласно графику платежей по внешнему долгу, опубликованному Банком России по состоянию на 1 октября 2021-го, всего федеральным органам власти с апреля по конец текущего года предстоит погасить $2,1 млрд по основному внешнему долгу и $3,3 млрд в виде процентов. Это представляется вполне посильным: по оценке Bloomberg, только экспорт российских энергоресурсов в 2022 году может принести более $320 млрд.

Однако неочевидно, что такое решение будет принято российскими властями. Ведь новые поступления валюты также могут попасть под западные санкции, к тому же доллары и евро могут потребоваться России для других целей — в частности, для оплаты критического импорта. Да и будет ли продлена после 25 мая лицензия минфина США, позволяющая осуществлять выплаты по российскому внешнему госдолгу, неизвестно.

Сейчас Россия и так лишена доступа на западные рынки капитала, однако в случае дефолта, как отмечает Reuters, доступ к этим рынкам не восстановится до тех пор, пока задолженность перед кредиторами не будет полностью погашена, а любые судебные дела, связанные с дефолтом, не будут урегулированы. Это может затруднить привлечение внешнего финансирования как Минфину РФ, так и российским корпорациям и привести к повышенной стоимости заимствований даже в том гипотетическом случае, если санкции со временем будут отменены.

Автор — руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

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