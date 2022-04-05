В Челябинске подростка заподозрили в избиении сверстника до смерти

В Челябинске подростка заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью сверстнику, который впоследствии скончался. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, в понедельник, 4 апреля, 14-летний житель Челябинска во время ссоры на почве бытового конфликта нанес удары 15-летнему юноше. От полученных травм тот скончался, пишет «Федеральное агентство новостей».

Тело погибшего обнаружили около дома № 40 по улице Хохрякова жители. Внешних признаков насилия на теле ребенка не заметили, потому жители подумали, что он может быть жив, и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть, пишет ИА «Ура.Ру».

По данным агентства, погибший учился в школе, расположенной неподалеку. Накануне вечером он отправился гулять, но домой так и не вернулся. Предположительно, во время драки он получил травму головы, либо ударился головой при падении, пишет НСН.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения, пишет REGNUM. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.