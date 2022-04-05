Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия из-за ошибок Запада

В последнее время положение дел на глобальном рынке продовольствия ухудшилось из-за ошибок Запада, введения санкций. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется», — сказал он на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Глава государства отметил, что новые санкции вводятся на фоне минимальных запасов продовольствия в мире.

«Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. А собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле, наших партнеров на Западе», — подчеркнул президент.

Ранее, 3 апреля, иранское издание Farda написало, что ситуация вокруг Украины, а также веденные Западом санкции против России могут привести к голоду в Европе. Уточнялось, что к кризису приведут отказ от российского газа и отсутствие поставок пшеницы в европейские страны.

До этого, 1 апреля, представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, что в Белом доме обеспокоены возможным ухудшением ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке на фоне кризиса вокруг Украины. Она пояснила, что Россия и Украина, выращивая пшеницу, сою и другие культуры, являются «хлебной корзиной» для многих регионов мира.

30 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация на Украине отразилась на всем мире и создает проблемы с едой и энергоносителями. По его словам, первая проблема — это ситуация с пшеницей, которая затронула даже Африку.

28 марта в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) «Известиям» заявили, что из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога первыми столкнутся с катастрофическим голодом. Отмечалось, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, совокупно они поставляют миру 73% подсолнечного масла.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».