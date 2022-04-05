Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники
Мир
Германия отдала Украине почти всё подходящее оружие со склада ВС страны
Мир
Боррель анонсировал выдворение ряда дипломатов из постпредства РФ при ЕС
Мир
Столтенберг заявил о важности сотрудничества НАТО с Россией
Мир
Словения намерена сократить число сотрудников посольства РФ в Любляне
Интернет
Rutube обновил дизайн платформы и добавил возможность комментировать видео
Мир
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на высылку сотрудников российского посольства
Мир
Посол РФ в Австрии указал на фейки местных СМИ по ситуации в Буче
Общество
Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся провокации в отношении войск РФ
Недвижимость
Утверждены новые меры поддержки застройщиков
Экономика
Путин поручил увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования
Сюжет:

Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия из-за ошибок Запада

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последнее время положение дел на глобальном рынке продовольствия ухудшилось из-за ошибок Запада, введения санкций. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется», — сказал он на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Глава государства отметил, что новые санкции вводятся на фоне минимальных запасов продовольствия в мире.

«Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. А собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле, наших партнеров на Западе», — подчеркнул президент.

Ранее, 3 апреля, иранское издание Farda написало, что ситуация вокруг Украины, а также веденные Западом санкции против России могут привести к голоду в Европе. Уточнялось, что к кризису приведут отказ от российского газа и отсутствие поставок пшеницы в европейские страны.

Еда или нет: в ООН заявили об угрозе голода в странах третьего мира
Мир сталкивается с нехваткой продовольствия из-за кризиса на Украине

До этого, 1 апреля, представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, что в Белом доме обеспокоены возможным ухудшением ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке на фоне кризиса вокруг Украины. Она пояснила, что Россия и Украина, выращивая пшеницу, сою и другие культуры, являются «хлебной корзиной» для многих регионов мира.

30 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация на Украине отразилась на всем мире и создает проблемы с едой и энергоносителями. По его словам, первая проблема — это ситуация с пшеницей, которая затронула даже Африку.

28 марта в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) «Известиям» заявили, что из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога первыми столкнутся с катастрофическим голодом. Отмечалось, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, совокупно они поставляют миру 73% подсолнечного масла.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022