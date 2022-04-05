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Порядка 450 км дорог отремонтируют в Тверской области в 2022 году

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В Тверской области в 2022 году планируют отремонтировать 450 км дорог. Программу дорожных работ рассмотрели на заседании регионального правительства 5 апреля.

В текущем году намерены завершить ремонт участка от Твери до Устюжны, продолжить приводить в порядок направления от Старицы до границы с Московской областью, от Вышнего Волочка до Сонково, от Рамешек до Максатихи, а также мост под Ржевом и другие объекты.

В ходе заседания также было отмечено, что в 2021 году в регионе отремонтировали проезды и дорожки около Калининской, Кашинской, Ржевской, Максатихинской, Вышневолоцкой, Пеновской центральных районных больниц и клинической больницы скорой медпомощи в Твери. В 2022-м запланирован ремонт дорог возле 14 объектов здравоохранения.

Как отмечают «Тверские ведомости», в прошлом году дорожники привели в порядок крупные отрезки трасс, связывающих Тверь и Весьегонск, Бежецк и Кашин, Осташков со Ржевом и Волговерховьем, Торжок со Старицей и Осташковом.

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