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Кортни Кардашьян вышла замуж за музыканта Тревиса Баркера

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Старшая из сестер Кардашьян Кортни вышла замуж за своего бойфренда, барабанщика группы Blink-182 Тревиса Баркера. Об этом сообщает издание TMZ 5 апреля.

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Бракосочетание пары состоялось в Лас-Вегасе в одной из специально существующих для этого церквей. На свадьбу 42-летняя Кортни и ее жених пришли сразу же после выступления на церемонии вручения премии Grammy уже глубоко за полночь.

Известно, что влюбленные не разрешили делать на свадьбе фотоснимки, пригласив для этого единственного личного фотографа, компанию которому из присутствующих на бракосочетании составили только секьюрити.

Отмечается, что после камерной церемонии Кортни и Тревис все-таки проведут еще несколько празднований для друзей с большим размахом. О том, будут ли на нем присутствовать другие члены семьи Кардашьян, пока неизвестно.

Для старшей из сестер Кардашьян это первый официальный брак. До этого она состояла в отношениях со Скоттом Дисиком. Несмотря на наличие троих детей, пара не поженилась. Для Баркера это уже третий брак. Детей от предыдущих жен у него нет.

Ранее 15 октября 2021 года сообщалось, что один из основателей рок-группы Pink Floyd 78-летний Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его избранницей стала 43-летняя креолка Камила Чавис, которая работала у него водителем.

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